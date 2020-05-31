محافظ المنيا يتابع ارتداء الكمامات الواقية في المصالح الحكومية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمة، بارتداء الكمامات الواقية تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

تفقد المحافظ سير العمل بالإدارات المختلفة بمجمع المصالح الحكومية، وكذلك المركز التكنولوجي، وعدد من البنوك، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أصدر قرارا بإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.