 توريد 151 ألف و751 طن قمح وحصاد 226 ألف فدان بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توريد 151 ألف و751 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم السبت، مشيرًا إلى إنه تم حصاد 226 ألف فدان مزروعة بالقمح حتى اليوم من إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالمحافظة، والتي بلغت 226 ألف و683 فدانا.

وأكد على انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة دون أية عقبات فضلاً عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم، وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" .

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، إلى إنه يجرى استلام الأقماح من المزارعين بـ27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز تسهيلًا على المزارعين لافتًا إلى ترأسه عدة حملات مفاجئة على بعض مراكز التجميع للوقوف على أعمال توريد القمح من المزارعين ومتابعة أعمال لجنة استلام الأقماح بالشون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وتسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين لتوريد محصول القمح وفقًا للضوابط التي تم وضعها ومتابعة الأقماح التي يتم توريدها ومراقبة اجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة توريد أقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة مصدراً تعليماته لمسؤولي الزراعة والتموين بتحفيز المزارعين وتسهيل كافة الإجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها لأعمال التوريد والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020 وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.

وأضاف المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية عقبات وهناك زيادة كبيرة في الأقماح الموردة بالمقارنة بالأعوام الماضية، مشيرًا إلى إنه يجرى عمل بيان يومي بمساحات الأراضي التي تم حصادها وكميات الأقماح التي بتم توريدها لمراكز التجميع والصوامع.

بالإضافة إلى التنسيق مع محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة لمتابعة لجنة استلام الأقماح من المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، موضحاً أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتى 15 يوليو القادم مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد وتلقي أي شكاوى من المزارعين والتعامل الفوري معها.