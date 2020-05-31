انتظام توريد القمح بشون وصوامع المنيا بإجمالي 286 ألف طن

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى السبت 286094 طن و753 كيلو جرام قمح بنطاق دائرة المحافظة، منذ بدء عمليات التوريد في منتصف أبريل الماضي.

شدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التي تقع في نطاقها شون أو صوامع بأهمية متابعة تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين، وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة، مشيرا إلي أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم.

وأكد المحافظ، على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوي المحافظة، واعداد تقارير المرور والمتابعة أولا بأول فى هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال أية عقبات.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان، وأشار إلى المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الاقماح، وتستوعب ما يزيد عن 400 ألف طن.