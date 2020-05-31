إلزام المواطنين المخالفين بشراء كمامات في الحال بشبين القناطر

أعلن غريب أحمد رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، أنه تم إلزام المواطنيين المخالفين بعدم ارتداء كمامات بالمواقف العمومية بشراء الكمامات وارتدائها فورا، مشيرا إلى أن الكمائن يتم إقامتها بالقرب من الصيدليات لإلزام المخالفين بشراء الكمامات وارتدائها فورا.

وأضاف غريب في تصريح منه اليوم، أن الحملات مستمرة على المواقف العمومية لمتابعة ارتداء الكمامات ومدى التزام المواطنيين والسائقين لها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن ضبط 811 مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية والمخالفات ما بين سيارات ميكروباص أجرة ورحلات، حيث تم تحرير محاضر مخالفة للسائقين وتوقيع الغرامة المالية عليهم، مشيرا إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية وشرطة المرافق وإدارة المواقف بالمحافظة.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور مؤكداً على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.