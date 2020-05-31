توزيع 450 كرتونة مواد غذائية و2000 كمامة على أسر العزل ببركة السبع

وجه محافظ المنوفية، بتوزيع 450 كرتونة مواد غذائية و2000 كمامة طبية على أسر العزل المنزلى بقرى شنتنا الحجر وميت أم صالح بمركز بركة السبع، كما شدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن فض الأسواق والالتزام بكافة التعليمات للحد من انتشار العدوى بين المواطنين، مؤكداً على توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لهم.

ومن جانبه، أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع على أن أسر العزل أعربوا عن شكرهم بهذه اللفتة الطيبة من محافظ المنوفية وحرصة على مد يد العون لهم فى هذه الأزمة.

وناشد محافظ المنوفية الأهالي بضرورة الالتزام بمنازلهم ومنع الاختلاط والبعد عن التجمعات حفاظاً على سلامتهم وضرورة الوقوف مع الدولة صفا واحدا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة في توفير كافة أوجه الدعم للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.