زراعة المنوفية: إزالة 14 حالة تعدٍ خلال إجازة عيد الفطر

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتكثيف الحملات خلال الإجازات الرسمية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية والبناء العشوائي والمخالف.

ومن جانبه صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم إزالة 14 حالة تعدٍ بمساحة 10 قيراط و13 سهما على الأراضي الزراعية بالمخالفة خلال إجازة عيد الفطر في الفترة من 23 وحتى 30 مايو.

كما أضاف وكيل وزارة الزراعة أن حجم الإزالات بنطاق المحافظة خلال شهر مايو بلغ 67 حالة بمساحة 3 أفدنة و9 قيراط و15 سهما، هم شملت إزالة فورية لـ 35 حالة بمساحة 2 فدان و5 قيراط و21 سهما، كما تم تنفيذ 32 حالة بمساحة 1 فدان و3 قيراط و18 سهما.

وأكد محافظ المنوفية على التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لاستمرار حالات إزالة التعديات، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على استعادة حقوقها وإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.