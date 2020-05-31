الصحة تطلب بيانا يوميا عن الأطباء المتغيبين عن العمل بمستشفيات العزل
كتب:
مريم الخطري
02:35 م | الأحد 31 مايو 2020
وجّه الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس قطاع شؤون مكتب وزيرة الصحة والسكان، تعليمات إلى المستشفيات، باموافاة مكتب الوزيرة ببيان يومي قبل الثانية ظهرا، موضحا به أسماء الأطباء المتغيبين عن العمل بالمستشفيات المخصصة للعزل والفرز وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح عبدالوهاب، أنّ الأمر يأتي في إطار متابعة وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
كما وجّه رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان، الخطاب لكل من رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بالقاهرة، ومديري مديرية الشؤون الصحية بالمحافظات.