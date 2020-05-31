الصحة تطلب بيانا يوميا عن الأطباء المتغيبين عن العمل بمستشفيات العزل

وجّه الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس قطاع شؤون مكتب وزيرة الصحة والسكان، تعليمات إلى المستشفيات، باموافاة مكتب الوزيرة ببيان يومي قبل الثانية ظهرا، موضحا به أسماء الأطباء المتغيبين عن العمل بالمستشفيات المخصصة للعزل والفرز وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح عبدالوهاب، أنّ الأمر يأتي في إطار متابعة وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

كما وجّه رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان، الخطاب لكل من رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بالقاهرة، ومديري مديرية الشؤون الصحية بالمحافظات.