الإعلام: من يحاول استغلال كورونا متجرد من الإنسانية

قال الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إنّ وزارة الإعلام بدأت دراسة ورصد أزمة فيروس كورونا وكيفية تصاعد أعداد المصابين أولًا بأول، من خلال مركز رصد الأزمات بالوزارة".

وأضاف هيكل، في حواره في حواره لبرنامج "صباحك مصري"، على فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم: "نعيش حاليًا في أزمة تمس البشرية، ويجب أن يكون هدف الإعلام إنقاذ البشرية من هذه الجائحة وتقليل الإصابات قدر المستطاع".

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام، أنّ من يحاول استغلال الجائحة متجرد من الإنسانية ولا نلتفت لهذا الأمر، مؤكدا: "رئيس الوزراء التقى نقيب الأطباء للاتفاق على بعض الأمور وتهدئة الأوضاع في القطاع الطبي".