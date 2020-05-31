إصابة 129 مصريا بكورونا في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية

كشفت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 129 حالة إصابة بفيروس كورونا لمقيمين مصريين، وذلك من بين 851 إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 851 السابقة تضمنت: 279 حالة لمواطنين كويتيين، و165 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و129 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و86 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، وبقية الحالات من جنسيات أخرى.