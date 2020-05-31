محافظ الغربية يطلق اسم الشهيد "محمد فضل الله" على مدرسة صلاح الدين

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إطلاق اسم الشهيد العقيد أركان حرب "محمد إبراهيم فضل الله" على مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات بمدينة المحلة الكبرى تكريما له.

وأعرب محافظ الغربية، عن تقديره للقوات المسلحة التي ستظل دائما درع الوطن وسيفه والحصن الأمين لشعب مصر العظيم، مؤكدا اعتزازه بدور رجال القوات المسلحة في الدفاع والزود عن تراب الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.

يذكر أن محافظ الغربية، قدم واجب العزاء بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أهالي الغربية لأسرة الشهيد، سائلا المولى القدير أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لأسرة الشهيد في أي وقت وفي خدمتهم.