محافظ الغربية ينعى شهيد الواجب العقيد أركان حرب محمد فضل الله

نعي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، شهيد الوطن العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله ، والذى استشهد إثر انفجار عبوه ناسفة بسيناء.

وتقدم محافظ الغربية، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أهالي محافظة الغربية، بخالص العزاء للشعب المصري، فى وفاة شهيد الواجب ، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة البطل الشهيد، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

كما قرر محافظ الغربية، إلغاء افتتاح مشروعات الصرف الصحي والمقرر افتتاحها اليوم بمدينتى المحلة الكبرى وسمنود ، حداداً علي روح شهيد المحلة الكبرى الشهيد.ووجه محافظ الغربية بإرجاء جميع افتتاحات المشروعات التي نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية والموضوعة ضمن برنامج الافتتاحات .