السعودية: وفيات كورونا تتجاوز الـ500 وارتفاع لليوم الثاني في الإصابات

لليوم الثاني على التوالي، سجلت السعودية أكبر ارتفاع في حصيلة الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا المستجد وزيادة في عدد الإصابات اليومية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" 23 وفاة جديدة جراء الوباء (مقابل 22 وفاة يوم أمس)، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا العدوى في المملكة إلى 503 حالات وفاة، وفقا لما نشره "روسيا اليوم".

وسجلت الوزارة خلال الساعات الـ24 الماضية 1877 إصابة جديدة بالفيروس (مقابل 1618 إصابة أمس)، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 85261.

وارتفعت حصيلة الإصابات اليومية في السعودية لليوم الثاني على التوالي، بعد تسجيل انخفاض مستمر على مدى سبعة أيام متتالية.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى جدة (586) والرياض (504) ومكة المكرمة (159) والدمام (110).

وتماثل 3559 شخصا للشفاء من الفيروس التاجي في المملكة خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 62442 شخصا.