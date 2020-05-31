عاجل.. الصحة تجهز 36 مستشفى جديد للتعامل مع كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء عمل الوزارة على تجهيز 36 مستشفى لإضافتها للمستشفيات المتعاملة مع حالات فيروس كورونا المستجد، ليصبح عددها 376 مستشفى.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال اجتماع المجموعة الطبية لمجابهة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، أنّ عدد المستشفيات التي جرى تخصيصها للتعامل مع حالات فيروس كورونا، إلى جانب مستشفيات العزل، وصل حتى الآن إلى 340 مستشفى.

وأوضحت أنّ تلك المستشفيات تضم 3539 سرير رعاية مركزة، و2218 جهاز تنفس صناعيّ، إلى جانب 35152 سريرا بالأقسام الداخلية، و125 جهاز CT، و643 جهاز X RAY.