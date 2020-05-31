الصحة تسير 65 عيادة متنقلة لتوزيع أدوية كورونا على حالات العزل المنزلي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّه جرى تسيير نحو 65 عيادة متنقلة وعيادة تنظيم أسرة بمديرية القاهرة، لتوزيع جرعات علاج كورونا على حالات العزل المنزلي.

وأضافت زايد، خلال اجتماع المجموعة الطبية لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أنّه يتم توزيع الأدوية على المخالطين حتى في أقصى نقطة على الحدود الليبية بقرية "بهي الدين" التابعة لواحة سيوة.

وقالت الوزيرة: "وصل عدد وحدات الرعاية الأساسية المسؤولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي إلى 5013 وحدة على مستوى الجمهورية".