عاجل.. التعليم العالي تجهز 3 مستشفيات جديدة لعزل مصابي كورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ وزارته تعد 3 مستشفيات جامعية جديدة لدخول خدمة العزل الصحي والعلاجي خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسماعيلية، تتمثل في مستشفى طنطا العالمي بجامعة طنطا، ومستشفى المنصورة الجامعي، ومستشفى القلب والصدر الجامعي بالمنيا الجديدة.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته في اجتماع المجموعة الطبية لمجابهة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، أنّ إجمالي الطاقة الاستيعابية لـ26 مدينة جامعية بلغ 38589 غرفة، و69070 سريرا.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي بيانا بإجمالي عدد الأسرّة بالمستشفيات والمدن الجامعية المُخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الذي بلغ 2991 سريرا.

ولفت إلى أنّ المستشفيات الجامعية الواقعة في نطاق إقليم القاهرة الكبرى، والإسماعيلية تتمثل في المستشفيات التابعة لجامعة عين شمس وهي: العبور التخصصي، الاستقبال القديم، المستشفى الميداني، أكاديمية جراحة الصدر والقلب، المستشفيات التابعة لجامعة القاهرة: قصر العيني الفرنساوي، مستشفى الباطنة، ومستشفى الباطنة بجامعة بنها، مستشفى الأزهر التخصصي، الزهراء الجامعي التابعتين لجامعة الأزهر، مستشفى الجراحات التخصصية بجامعة قناة السويس، ومستشفى بدر الجامعي بجامعة حلوان.

وتابع الوزير أنّ المستشفيات الجامعية التي دخلت خدمة العزل الصحي والعلاجي لمرضى فيروس كورونا خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسماعيلية، تتمثل في مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط، ومستشفى كلية الطب بجامعة الفيوم، ومستشفى الجراحة الجديد بجامعة الزقازيق، ومستشفى طلبة الجامعة بجامعة الإسكندرية، ومستشفى بني سويف الجامعي، ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى أسوان الجامعي، ومعهد الكبد بجامعة المنوفية.