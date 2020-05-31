"الصحة": ارتفاع نسب الإصابة بكورونا في 7 محافظات.. نصفها في القاهرة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا في 7 محافظات، جاءت محافظة القاهرة في المقدمة بواقع 7111 إصابة، ثم الجيزة 2629 حالة، والقليوبية 1787 حالة، والمنوفية 1533 حالة، والفيوم 1277 حالة، والإسكندرية 1078 حالة، البحيرة 988 حالة.

"الصحة": لن يكون هناك عزل في المدن الجامعية ونزل الشباب والفنادق

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إنه محظور الحصول على برتوكولات علاجية دون استشارة الأطباء والكشف الأولي، مشيرة إلى أن الدولة توفر كل الإمكانات العلاجية للمرضى ممن أصيبوا بكورونا: "في الفترة المقبلة لن يكون هناك عزل بالمدن الجامعية ونزل الشباب والفنادق، وسيكون العزل منزلي للحالات البسيطة".

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن الماسك والوقاية أفضل وسيلة لمنع انتقال عدوى كورونا وتابعت لم نخفِ مدد الحجر الصحى ولكن قيمنا المدة ما بين العزل في المدن الجامعية ونزل الشباب ثم مع الاستقرار للحالات يتم عزلها منزليا لاستكمال باقي الـ 14 يوما في المنزل.

وأوضحت وزيرة الصحة أن الوزارة وفرت 5013 وحدة صحية، وأكثر من 1000 قافلة طبية؛ لتوزيع الأدوية علي المعزولين منزليا والمخالطين للحالات الايجابية، مشيرة إلى أن الأدوية توزع مجانا.

وتابعت: "وفرنا 8 ملايين جرعة خاصة بالمخالطين و2 مليون جرعة خاصة بالعزل المنزلي، ونصف مليون جرعة خاصة بالحالات بالمستشفيات"، مشيرة إلى أنه يعمل حاليا 32 معملا مرجعيا لتوفير نتائج تحليل PCR، كما أنه سيجرى زيادتها إلى 40 معمل مع نهاية الأسبوع الجاري؛ ليصبح لدينا 57 معملا تابعا لوزارة الصحة.

وقالت الوزيرة، إن وزارة التعليم العالي لديها 17 معملا بمعنى أننا لدينا طاقة ضحة من الإمكانات لمواجهة أزمة كورونا، مشيرة الى أن وزارة الصحة تمتلك 35 ألف سرير بأكثر من 600 مستشفى، وخصصنا 376 مستشفى لعلاج كورونا، ولدينا 5013 وحدة مستغلة للعلاج.

وأوضحت أن نصف الإصابات بكورونا في محافظة القاهرة، مضيفة: "في الفترة من 17 إلى 23 مايو كانت نسبة العزل المنزلي 11% والعزل في النزل 43% وفي المستشفيات 46% بينما الفترة من 24 إلى 30 مايو كان العزل المنزلي بنسبة 42% وفي المستشفيات 44% وفي النزل 14%".

وأشارت الوزيرة، إلى أنه لدينا 340 مستشفى، وجارٍ تجهيز 36 مستشفى لتكون مخصصة لعزل المصابين بكورونا، مؤكدة: "نمتلك 3539 سرير رعاية مركزة بهذه المستشفيات وبها 2218 جهاز تنفس صناعي".

وناشدت المواطنين بتنزيل تطبيق صحة مصر الذي يتمتع باستخدامة حاليًا 600 ألف مواطن حاليا، وتابعت: "يقدم كل المعلومات والاستفسارات لكورونا ودعت وزيرة الصحة المتعافين بالتبرع بالبلازما في مراكز الدم الإقليمية لعلاج الحالات الحرجة خصوصا أنها حققت نجاحا كبيرا".