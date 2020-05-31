مصرع ربة منزل في حريق بحوشين للماشية بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها إثر حريق اندلع في حوشين للماشية بعزبة فزع دائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا بنشوب حريق بعزبة فزع دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في حوشين للماشية بسبب ماس كهربائي.

نتج عن الواقعة وفاة أنيسة حسن عيسى، 80 عاما، إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقلها لمستشفى البلينا المركزي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلف المعمل الجنائي بالمعاينة الفنية.