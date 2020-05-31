ببراءة اختراع.. جامعة المنصورة تبدأ تصنيع 50 بوابة تعقيم إلكترونية

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من تصنيع بوابات التعقيم الذاتى الإلكترونية والتي سيتم نشرها على بوابات الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية وتضم المرحلة الأولى 50 بوابة تعقيم ذاتى إلكترونية.

حضر الزيارة كل من الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، والكابتن هيثم البدويهى مدير القرية الأولمبية

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، إن الانتهاء من المرحلة الأولى لتصنيع بوابات التعقيم يأتي فى اطار توجهات الدولة بكافة قطاعاتها بتطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا ودعم كافة الإجراءات الاحترازية لمقاومة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والتي من بينها عمل تعقيم ذاتي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والأشخاص المترددين على الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية.

وأكد الدكتور محمود المليجى أنه تم إعداد لجنة عليا للإشراف على تصنيع البوابات التعقيم الذاتى بمواصفات قياسية لتوفير الحماية للأفراد داخل الجامعة فى اطار خطة الدولة للتعايش مع الفيروس وتكثيف إجراءات أعمال التطهير والتعقيم داخل مرافق الجامعة المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة المتواجدين بها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19" وتزامنًا مع استئناف العمل بمختلف قطاعات الجامعة وعودة العاملين بها.

وأوضح الدكتور أشرف حافظ أن الجامعة بدأت بتصنيع بوابات التعقيم الذاتى الإلكترونية بعد تقدم مكتب التايكو بالجامعة للحصول على براءة اختراع للبوابة من أكاديمية البحث العلمى وتم تصنيع المرحلة الأولى بالقرية الأولمبية بالجامعة بمكونات بالسوق المصرى كما ستقوم كلية العلوم بتصنيع المواد المطهرة والتى لا تضر بجسم الإنسان أو البشرة أو الملابس وتكون قادرة على القضاء على مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا.

ونوه الكابتن هيثم البدويهى أن بوابات التعقيم تعتمد فى عملها على رشاشات رذاذ مياه لتعقيم الأفراد ذاتيا وتم تصنيعها بالكامل بأيدى مصرية وبمكونات من السوق المصرى وتم إجراء تعديلات عليها لتناسب نشاط المكان وعدد المترددين سواء كان كلية أو مستشفى أو وحدة من الوحدات الخاصة بالجامعة وتم إعداد دليل تشغيل للبوابات لنماذج ( mu1 ,mu2 ,mu3 ,mu4 ).