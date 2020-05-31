تعديل مواعيد الحظر وأرقام للشكاوى.. إجراءات حكومية جديدة لمواجهة كورونا

استعرض أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، نتائج اجتماع اللجنة الطبية التي عقدت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت عدة قرارات لمواكبة تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد وأعلنت أنه تم تحديد موعد حظر حركة المواطنين بدءاً من اليوم الأحد 31-5-2020 من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً حتى 15 يونيو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد بمقر وزارة الدولة للإعلام، بحضور مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، ووزيرة الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار هيكل إلى أن رئيس الوزراء وجه بتخصيص أرقام تليفونات في جميع المحافظات لاستقبال شكاوى المواطنيين ومتابعة ارتفاع أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرض، مضيفاً أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتوفير مستشفيات العزل والعبوات الوقائية وبحث إمكانية توصيلها للمواطنيين كما وجه بتكليف المحافظين والجهات الرقابية بمتابعة نظم الوقاية.

تخصيص أرقام تليفونات 16528 لمجلس الوزراء و15311 للتعليم العالى لشكاوى المواطنيين بالإضافة إلى 105 بوزارة الصحة

وأضاف أن الحكومة تقدم كل التقدير والاحترام والشكر لجميع الأطقم الطبية لمواجهة جائحة كورونا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية والوقائية، أن الحكومة منذ بداية الأزمة قامت بعدة خطوات علمية وتنظيمية وإدارية وطبية للتعايش مع هذه المرحلة الحرجة مع متابعة تطور المرض لحظة بلحظة داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أنه تلاحظ ازدياد أعداد المرضى منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وتم التنسيق مع وزراء الصحة والتعليم العالى لمواجهة الضغط الشديد على المستشفيات.

وأضاف أن الكوادر البشرية الطبية أصبحت مدربة على كيفية التعامل مع هذه الحالات طبقاً لبروتوكولات العلاج المتبعة.

تليفون في كل محافظة لاستقبال شكاوى المواطنيين يتم الإعلان عنها خلال ساعات

وأوضحت هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الحكومة تعمل بشكل تكاملي بقيادة رئيس الوزراء، وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية، وتوجهت بالشكر لجميع الأطقم الطبية في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخاصة مقدرة جهودهم المبذولة وتضحياتهم لمواجهة هذه الأزمة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم التوسع في العزل المنزلي وتوفير 8 ملايين جرعة خاصة بالمخالطين و513 وحدة صحية ونحو 1000 قافلة طبية علاجية متنقلة في جميع المحافظات وتم البدء بتحضير 30 مستشفى عزل، وفي نهاية الأسبوع، سيتم توفير 376 مستشفى بطاقة 35 ألف سرير بالتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي.

كما أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجميع يتعامل مع جائحة عالمية وأن أجهزة الدولة المعنية تتعامل بجهد كبير لمواجهة الفيروس.

وأضاف وزير التعليم العالي أنه يتم دراسة الاحتياجات الخاصة بكل مستشفى وبناء عليه يتم عمل مناورة لزيادة عدد الأسرة، وتقدم بالشكر لجهود هيئة التدريس بالمستشفيات والمدن الجامعية وتعاونهم مع زملائهم بوزارة الصحة لدعم المنظومة الصحية.

وأكد وزير الدولة للإعلام أن الحكومة تعمل بمنهج علمي وبشكل تنسيقي وتضامني، ومن مصلحتها تقديم كل المعلومات للمواطنيين مؤكداً ضرورة تفاعل المواطن مع الحكومة والتزام الحذر والحيطة قدر المستطاع.