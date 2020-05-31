بالصور.. حملات مرافق وإشغالات ورفع الباعة الجائلين بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية اليوم من شن حملات مرافق وإشغالات مكبرة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن ودوريات الشرطة للحد من انتشار الباعة الجائلين بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة وإشغال حي أول وحي ثان المحلة لمواجهة انتشار أخطار عدوى وباء "كورونا" ولتأمين أرواح وحياة المواطنين.

كما أسفرت الحملة عن مصادرة عدد4 كراسي ،عدد 1 تنده ، عدد 2 طرابيز ن عدد 1 انبوبة غاز بنطاق حى اول المحله اما علي الصعيد الاخر فقد تم مصادره عدد 2 مرجيحه ، عدد 5 كراسي ، عدد 2 لوحه اعلانات، وطرابيزة بنطاق حي ثان المحله كما شملت الحمله مناطق الطريق الدائري ومدخل المحله طنطا ومنطقه ابو شاهين وشارع البحر وسوق بسيسة .

أكد اللواء حاتم زين العابدين ، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري ، أن الحملات مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، لإزالة جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع .

وأضاف "زين العابدين"، أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجمع للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .