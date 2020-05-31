وصول 90 ألف طن قمح وأخشاب وبترول لميناء الإسكندرية

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات إذ بلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 56 سفينة تحمل سلع وبضائع استراتيجية.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن البضائع الواردة من الخارج تقدر بـ 90 ألف طن وتشمل قمح ومواد بترولية وفول صويا وأخشاب وبضائع عامة.

وأشار الغندور، إلى تصدير 5500 طن بضائع إلى الخارج خلال، فضلا عن دخول وخروج 5523 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن الحاويات الصادرة بلغت 687 حاوية مقابل 1080 حاوية واردة من الخارج.

وأصدر الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، تعليمات مشددة لجميع الجهات العاملة في الميناء والعاملين بالالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد "شاهين"، أنه لن يسمح بتواجد العاملين سواء بالهيئة أو جميع الجهات الأخرى دون ارتداء الكمامات الواقية، منوها إلى أنه لن يجرى التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.