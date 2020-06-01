 التزام أصحاب المحال بساعات الحظر وارتداء الكمامات بالإسماعيلية

أعلنت هدى عبدالغفار، رئيس مركز ومدينة القصاصين، التزام أصحاب المحال العامة والتجارية بساعات الحظر والتى بدأت بالنسبة للمحلات الساعة الخامسة وبالنسبة للمواطنين تبدأ الساعة الثامنة مساء وأيضا إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات.

وذلك في إطار توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة التزام جميع أصحاب المحال العامه والتجارية بقرار الغلق بعد الخامسة مساء والقرارات والإجراءات الإحترازي الجديدة والتي تتضمن التزام الجميع من المترددين علي المصالح الحكومية بارتداء الكمامات(الماسكات الواقيه ) وكذلك إلزام كافة أصحاب المحال العامة والتجارية بارتدائها حفاظا على سلامة المترددين عليها وتنفيذ لذلك.

وأشارت رئيس مدينة القصاصين إلى أنة تم تكليف المهندس سمير طلبة سكرتير مركز ومدينة القصاصين، بتشكيل فرق عمل لغرفه عمليات رئاسة مركز ومدينة القصاصين والتى تضم كل من هشام نصار وعلاء البعلي وعمر صالح وإسماعيل شحاته بالمروربشكل مستمر ومفاجئ للتأكيد من التزام الجميع بتلك الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوي ومواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك متابعه تنفيذ قرار المحافظ بارتداء جميع سائقي سيارات الأجرة والركاب الكمامات الماسكات الواقيه وأعمال التعقيم والتطهير قبل صعود الركاب وفور نزولهم مع تطبيق القانون علي المخالفين والغرامة المقررة في هذا الشأن، وكذلك أصحاب المطاعم أيضا والعاملين بها وضرورة الالتزام بالتعليمات

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إلتزام أصحاب المحلات بالكمامات