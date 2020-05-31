"صحة الشرقية": شفاء 10 حالات كورونا جديدة.. والإجمالي يرتفع لـ116

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج 10 حالات شفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة.

وكشف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، عن خروج 3 حالات من مستشف العزل بالزقازيق، و4 حالات من مستشفي العزل بفاقوس، و 2 حالة من مستشفي الصدر، وحالة أخري من مستشفي حميات الزقازيق، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي 116 بالمحافظة حتي الآن منهم 100 حالة بعزل الزقازيق، 6 حالات بالصدر، 7 بعزل فاقوس، 3 بحميات الزقازيق.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وأشار إلى تحسن الحالة الصحية للعديد من الحالات الإيجابية بمستشفيات العزل بالمحافظة منذ بدء العمل بهم وخروجهم لقضاء فترة العزل المنزلي، مع المتابعة الدورية، وسحب العينات اللازمة لهم، ليصل بذلك إجمالي الحالات إلى 142 حالة خروج.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، علي تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.