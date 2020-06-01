5 طوابق بالمستشفى الرئيسي.. خطة جامعة أسيوط لاستيعاب مصابي كورونا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن خطة الجامعة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من مصابي فيروس كورونا من داخل وخارج الجامعة، وفيما يلي أهم بنودها..

1- تجهيز مبنى من مباني المدن الجامعية لعزل الحالات المصابة بكوفيد 19 من أبناء الجامعة ، والذين لا يعانون من أعراض مرضية صعبة ولا يرغبوا فى إجراء العزل المنزلي

2- البدء في تجهيز 60 غرفة عناية مركزة تضم 50 جهاز تنفس صناعي بالمستشفى الجامعي لاستقبال الحالات الحرجة

3- تخصيص 5 طوابق بالمستشفى الرئيسي لراغبى العلاج بالأجر والعلاج الخاص من مصابي كورونا من داخل أو خارج الجامعة .

4- أشاد رئيس جامعة أسيوط بتعاون قيادات العمل بمستشفيات أسيوط الجامعية والسادة مديري مستشفيات أسيوط الجامعية مما ساهم فى إدارة أزمة استقبال مصابى فيروس كورونا على نحو ناجح ومنظم .

5- وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط تحية شكر وتقدير لكافة الأطقم الطبية وشباب الأطباء ، وكذلك أطقم التمريض وكل القائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات أسيوط الجامعية ، لما يقدموه من دور بطولي في القيام بواجبهم الوطني والمهني المنوط بهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد سواء في أقسام الاستقبال والطوارئ ، أو بمستشفى الراجحى الجامعي للعزل

6- أشاد رئيس جامعة أسيوط بتعاون قيادات العمل بمستشفيات أسيوط الجامعية ومديري مستشفيات أسيوط الجامعية مما ساهم فى إدارة أزمة استقبال مصابى فيروس كورونا على نحو ناجح ومنظم .