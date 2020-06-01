مع بداية التعايش.. كيف أثر العزل المنزلي على المواطنين؟

بعد حوالي شهرين ونصف من العزل المنزلي تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بدأ البعض يخرج من ذلك الإطار فمنهم من عاد للعمل، وآخرون بدأوا يتحسسون طريقهم لإعادة ممارسة الأعمال الحياتية السابقة لهم اتخاذ الإجراءات الوقائية.

منذ السبت الماضي، بدأت اليوم البلاد مرحلة عودة الحياة تدريجيا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، حيث شهدت عودة حركة القطارات والمترو ووسائل النقل الجماعي حتى الثامنة مساء، وفتح المحال، وارتداء الكمامات إجباريا في المنشآت الحكومية، أو أي مكان مغلق، بما فيها وسائل النقل الجماعي.

طب نفسي: ستطرأ تعديلات شخصية لدى البعض.. ووارد أن يتجه الكثير لـ"كارير شيفت"

ومع بداية التعايش، وعودة المواطنين التدريجية للعمل، إلا أن الأمر ليس كسابق عهده على الإطلاق، للذين مكثوا في منازلهم لأكثر من شهرين، وهو ما فسره الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، بأنه يرجع لتغيير نمط الحياة بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، فضلا عن أنه مع زيادة الإدراك قلت المخاوف.

وأضاف فرويز، لـ"الوطن"، أنه مع بداية التعايش أصبح كل فرد مسؤولا عن صحته وأسرته بشكل كامل، لذلك يجب اتباع الإجراءات الوقائية المعلنة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية والمقبلة، انخفض اهتمام المواطنين بعدة جوانب منها كرة القدم، والسينما والمسرح، وهو ما يتطلب جهودا بالغة من القائمين عليهم لاستعادة أنظار الأفراد.

كما سيصعب على المواطنين التنزه بالحدائق والجنائن ولقاء أصدقائهم أيضا بسبب مخاطر الاختلاط، وفقا لفرويز، موضحا أن كل تفاصيل الحياة ستختلف من شخص لآخرا بنسب متفاوتة، لذلك من المرجح أن يقل التزاحم بين البعض، أو الإقبال على مجالات معينة.

ويرى أيضا أنه من الوارد حدوث تغييرات بشخصيات الكثيرين، فمن الممكن أن يتجه قطاع لتغيير مهنتهم أو "شيفت كارير"، واحتمالية ارتفاع نسبة تغير محافظته أو السفر خارج البلاد، مشيرا إلى أنه بالتأكيد ستتغير نظرة المتعافين من فيروس كورونا تجاه قراراتهم وحياتهم المقبلة.

اجتماع: فترة العزل المنزلي أتاحت فرصة إعادة التوازن بالعلاقات الإنسانية

وشاركته في الرأي نفسه الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع، أن فترة العزل المنزلي تعتبر حالة استثنائية اجتماعيا وإنسانيا، سيخرج منها المواطنون تدريجيا منها خلال فترة التعايش الحالية، حيث أتاح ذلك فرصة لإعادة النظر في الكثير من القرارت والتصرفات السابقة، منهم ما كانوا يتجاهلونها.

وتابعت زكريا أن خلال الفترة المقبلة من المتوقع إعادة التوازن في كثير من جوانب الحياةـ، على رأسها العلاقات الإنسانية بين البشر والحرص على النظافة والصحة العامة، وعودة عادات جيدة منها القراءة والألفة مع الآخرين، والابتعاد عن السوشيال ميديا بعد "التخمة" الكاملة منها مسبقا.