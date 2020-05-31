أحمد الشامي: بدأت اتعلم كتابة السيناريو وقت الحظر

وجه الفنان أحمد الشامي عددًا من النصائح لمتابعيه، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "الشامي" صورة له وعلق عليها قائلًا "استغل وقتك الفاضي من بعد الحظر، بإنك تنمي نفسك وتتعلم حاجات جديدة، أو تاخد كورس أون لاين عشان تبقى أحسن وأقوى في مجال عملك، أنا بدأت اتعلم وأقرأ كتب عن إزاي تكتب سيناريو أفلام ومسلسلات، انت اتعلمت إيه أو ناوي تتعلم إيه جديد؟".

وشارك أحمد الشامي في بطولة مسلسل "فرصة تانية"، بجانب ياسمين صبرى، ونخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، وأيتن عامر، وهبة مجدى، وأحمد مجدى، إدوارد، ومحمود البزاوى، وهبة عبد الغني، وسارة الشامي، ونهال عنبر، وعمر الشناوي، ومحمد جمعة، وتميم عبده.