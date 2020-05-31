دلال عبدالعزيز تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

أشادت الفنانة دلال عبدالعزيز، بالفنانة سلوى عثمان، قائلةً إنها صديقة عمرها، ولا تتغير إنسانيًا بالرغم من تطورها فنيًا.

وأضافت "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية شيرين عفت، مقدمة برنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة "DMC": "أشكر القناة على اختيارها لمسلسلاتها في شهر رمضان، وأشكر كل زملائي الذين عملوا في ظل هذه الظروف، وأشكر كل من أضطر للعمل في ظل هذه الظروف، مثل الجيش، الشرطة، التربية والتعليم والإعلام".

وحول مشاركتها في مسلسل "فلانتينو"، مع الفنان الكبير عادل إمام، قالت: "بطلته بس بيكون له حضور ووهج وجمال وتاريخ وبريق والجيل ده ميتعوضش، وأدعي بالشفاء لرجاء الجداوي".

وحول الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، قالت: "بتتحسن، والحرارة بتطلع وتنزل وهو ده الوضع الطبيعي في كورونا، وربنا ينجيها وينجي كل اللي زيها".

ودعت الفنانة دلال عبدالعزيز، التي كانت تجسد دور ناظر مدرسة في مسلسل فلانتينو، إلى التعاون في مسألة مصاريف المدارس بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.