بـ175 مليون جنيه.. إنشاء 4 موزعات كهرباء في 3 مدن بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس عادل عبدالعزيز رئيس قطاعات كهرباء بالمحافظة، انتظام أعمال إنشاء موزعات كهرباء الجهد المتوسط، والجاري إنشاؤها بمراكز الزقازيق ومنيا القمح وديرب نجم.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال لدخولها الخدمة في أسرع وقت، مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المشروعات تساعد على تأمين الطاقة الكهربائية، وتوفير احتياجات المواطنين، وكذلك المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية، وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من عدم استقرار التيار الكهربائي والانقطاع المتكرر، مشدداً على ضرورة الالتزام بساعات حظر التجوال المقررة، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة العاملين.

من جانبه، أوضح المهندس عادل عبدالعزيز رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، أنه جاري إنشاء 4 موزعات كهرباء ذات الجهد المتوسط بمراكز الزقازيق ومنيا القمح وديرب نجم، بتكلفه ماليه 175 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن من المقرر أن تدخل تلك المشروعات الخدمة خلال العام الجاري.

وأضاف أنه جاري انشاء موزعي كهرباء أرض المحلج والأوقاف بمدينه الزقازيق، بتكلفة 85 مليون جنيه، وموزع كهرباء منشأة صهبرة بمركز ديرب نجم، بتكلفه 45 مليون جنيه، وموزع كهرباء سنهوا بمركز منيا القمح بتكلفه 45 مليون.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية، لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة، لافتًا إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء 5 موزعات للجهد المتوسط شملت موزعي الشهداء وبردين الجديد بمركز الزقازيق، وموزع السدس بمركز الإبراهيمية، وموزع حانوت بمركز كفر صقر، وموزع أحمد حلمي بمركز فاقوس، بإجمالي تكلفة مالية 220 مليون جنيه بهدف تطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.