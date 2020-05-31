محافظ بورسعيد يقرر صرف معاش شهري لزوجة عامل دليفري توفي بحادث سير

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالأمس، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، زوجة عامل "دليفري" محمد صالح الذي توفى إثر حادث اصطدام سيارة به أثناء عمله وتداولت صفحات التواصل الاجتماعى أنه العائل الوحيد لأسرته وتوفي خلال عمله فى توصيل الطلبات بعد أن صدمته سيارة وفرت هاربة.

وقدم المحافظ، خلال اللقاء، العزاء لزوجة العامل، داعيا الله لها ولأسرته بالصبر والسلوان، ومقررا صرف مساعدة فورية لها مع صرف مبلغ مالي شهريا حتى تتمكن من تربية أبنائه.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة المعنية بتوفير كافة الدعم اللازمة لزوجة العامل وأبنائه، مؤكدا لها أن باب مكتبه مفتوح في أي وقت، وأنه سيتابعهم شخصيا بصفة مستمرة.