محافظ البحيرة: توفير كمامات بسعر التكلفة والتوسع فى فتح منافذ للكمامات

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف جهود جميع الوحدات المحلية وزيادة حملات النظافة والتطهير والتعقيم بكافة المراكز والمدن والقرى، ووجه المحافظ انذار شديد اللهجة لرؤساء القرى بفض جميع الأسواق والتجمعات للباعة الجائلين، مشيرا إلى انه سيتم على الفور العزل من مهام عمله لمن يثبت تقصيره فى اداء المهام الموكلة إليه.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع لمتابعه تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحضور اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات المعنية.

وأكد "آمنة" إنه جار التنسيق مع إحدى الشركات لتوفير الكمامات ذات الموصفات المطابقة للمعايير والاشتراطات بأسعار التكلفة، مع فتح منافذ بالمواقف وفى أكثر من مكان بكل مركز لطرحها للمواطنين مع مستلزمات التطهير والوقاية بأسعار مخفضة ودون هامش ربح.

ووجه بتكثيف جميع الجهود وتفعيل لجان متابعة تنفيذ قانون ١٧ الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء، والعمل على استرداد جميع أراضي أملاك الدولة من غير الجادين حفاظا على حق الشعب.