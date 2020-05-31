خالد أبو بكر: شهر يونيو سيكون الأسوأ بالنسبة لإصابات كورونا

قال خالد أبو بكر، إن شهر يونيو المقبل ربما يكون الأسوأ من حيث ارتفاع إصابات كورونا في مصر، متسائلًا عن مدى جاهزية واستيعاب المستشفيات للحالات المصابة.

وأضاف "أبو بكر" خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "هل الأجهزة والمستشفيات جاهزة للمواطن العادي البسيط المصاب، وهل تستطيع استيعاب كل حالات كورونا؟".

وحول امتحانات الثانوية العامة، وجه خالد أبو بكر رسالته لرئيس الحكومة ووزير التعليم: "لو سمحت لو ينفع نلاقي حل آخر ومؤقت لامتحانات الثانوية العام لأن شهر يونيو شهر حرج ويتعلق بصحة المواطنين، وهناك خوف وقلقل لدى الناس والبيوت المصرية".