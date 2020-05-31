عبر رحلتي طيران.. مطار مرسى علم يستقبل 351 مصريا قادمين من الكويت

استقبل مطار مرسي علم الدولي منذ قليل رحلتان طيران قادمين من الكويت وعلى متنهما 172 و ١79 راكب مصري وذلك ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كان مطار مرسي علم استقبل صباح اليوم الأحد رحلتين طيران من جدة وعلى متنهم ٣٤١ راكب مصري وكان في استقبالهم مسؤولوا مطار مرسي علم الدولي وأجهزة البحر الأحمر و فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر

وأكد دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريح صحفى اليوم للوطن على خضوع الركاب وطاقم الطائرة للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحى والطب الوقائى للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية.

واشار عاطف عثمان مدير عام إحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسي علم للوطن إلى تجهيز أتوبيسات سياحية معقمة لنقل الركاب إلى أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي للإقامة لمدة أسبوع تحت إشراف طبي كامل، لافتا إلى أن فنادق مرسى علم استقبلت حتى اليوم عشرة آلاف وخمسمائة مصري من العالقين بالخارج على متن حوالي ٥٨ رحلة طيران استثنائية من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية ووضعهم بعدد من الفنادق والقري السياحية بمرسي علم.