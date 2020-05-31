مطار مرسى علم يستقبل ثاني رحلات جدة وعليها 174 راكبا مصريا

استقبل مطار مرسى علم الدولي، منذ قليل، ثاني رحلة طيران قادمة من جدة وعلى متنها 174 راكبا مصريا من العالقين في السعودية ضمن رحلات الجسر الجوي، التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كان مطار مرسي علم استقبل صباح اليوم، رحلة طيران قادمة من جدة وعلى متنها 167 راكبا مصريا، وكان في استقبالهم الطائرة مسؤولوا مطار مرسى علم الدولي وأجهزة البحر الأحمر وفرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأشار دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح صحفى اليوم، لـ"الوطن"، لخضوع الركاب وطاقم الطائرة للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحى والطب الوقائي للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار عاطف عثمان مدير عام إحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم لـ"الوطن"، إلى تجهيز أتوبيسات سياحية معقمة لنقل الركاب إلى أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي للإقامة لمدة أسبوع تحت إشراف طبي كامل.