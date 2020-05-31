الحكومة تدرس توصيل علاج كورونا إلى كبار السن في المنزل

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه بدراسة مقترح يقضي توصيل علاج فيروس كورونا المستجد إلى منازل كبار السن أو من يعيش بمفرده.

وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن الاجتماع الثاني للمجموعة الطبية بمجلس الوزراء، تضمن مراجعة الإجراءات التي تمت بخصوص مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أنه تم تعديل مواعيد الحظر لتصبح من الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحًا حتى 15 يونيو لحين إشعار آخر، بناءً على مطلب عدد كبير من المؤسسات.

ونوه بأن اجتماع مجلس الوزراء شارك فيه كل من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إضافة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.