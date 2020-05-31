وزير الإعلام: كان عندي طموح إن أزمة كورونا تنتهي في 30 يونيو

مازح أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الإعلامي عمرو أديب، خلال رده على سؤال "إمتى هنرجع لحياتنا بشكل طبيعي؟"، فرد عليه هيكل مازحًا: " قولي طيب إمتى فيروس كورونا هينتهي"، موضحًا أنه كان لديه طموح أن يتم الانتهاء من أزمة فيروس كورونا نهائيًا في 30 يونيو المقبل، لكن الآن تغير الوضع، ولم يستطع أي شخص في العالم أن يعرف موعد انتهاء الجائحة سواء 30 يونيو أو 30 سبتمبر أو 30 ديسمبر، أو استمرار الفيروس للعام الجديد.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن الفيصل في الأمر هو إيجاد لقاح أو دواء للفيروس، وهناك دولًا دخل فيها الفيروس مؤخرًا منذ أسابيع قليلة، والإصابات بها ارتفعت بشكل كبير جدًا، مستشهدًا على ذلك بدولًا في أمريكا اللاتينية، مؤكدة أن هذه القارة بها دولًا عدد الإصابات بها فظيع للغاية.

وأوضح وزير الدولة للإعلام، أن إدارة مصر لأزمة كورونا اعتمدت على شقين، الأول إدارة عدد الإصابات ومعرفة سبب الارتفاع ومدى قدرة النظام الصحي في مصر على استيعاب الإصابات، وأن يكون عدد الإصابات في المستشفيات على قدر عدد الإصابات، والشق الثاني متمثل في دوران عجلة الإنتاج، موضحًا أنه إذا سار أحد في وقت الحظر سيجد أن سيارات النقل المحملة بالمواد الغذائية تسير على الطرق.

وتابع :" نجحنا في 75 يوم معدل الإصابات عندنا 23 ألف، فيه دول تانية في شهر واحد عدت الـ 100 ألف إصابة و150 ألف إصابة، إحنا ماشيين بشكل جيد نتمنى أن ربنا يقدرنا ونقدر نستمر في هذا الوضع عشان ميحصلش فيه أي مشكلة".