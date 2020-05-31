متحدث الحكومة يتوقع عودة الطيران أول يوليو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يتوقع بشكل شخصي عودة الطيران في الأسبوع الأول من شهر يوليو، لكن بشكل تدريجي وتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية.

وحول أطباء مصر، قال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، على قناة "ON": "رئيس الوزراء لم يكن بعيدًا عن الذي يشغل أطباء مصر، واللقاء المباشر أظهر أن ما يبدو خلافات قابل للوصول إلى اتفاقات".

وتابع: "جرى الاتفاق على خطوط عريضة للتعامل بينهم بخصوص مطالب الأطباء، واللقاء كان إيجابي، وما جرى الاتفاق عليه أكثر بكثير مما لم يُتفق عليه".

وأشار إلى أنه جرى اختيار 33 مكتب بريد تقدم خدمات البريد، وخدمات الشهر العقاري، يجب أن تتم من خلال الموظف، وهو من أصل 4500 مكتب على مستوى الجمهورية.

وواصل: "إضافة الخدمة فيها لن يتسبب في تعطيل باقي الخدمات، ومن ضمن الأفكار التوسع في المكاتب التكنولوجية، وهي من الخدمات الحديثة المزودة بأحدث التكنولوجيا والاتصالات، وهذا الأمر مؤجل وسنستقر على أسماء هذه المكاتب".