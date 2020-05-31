في 11 نقطة.. تعرف على إرشادات العزل المنزلي لمصابي كورونا

عرضت وزارة الصحة والسكان إجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا من الحالات البسيطة، بعد توقيع الكشف على الحالة وتشخيصها بالمستشفى.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية هذه الإجراءات، وفقًا لما أعلنته الوزارة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إرشادات العزل المنزلي

أوضحت الوزارة أن المريض يقوم بتسجيل بياناته الشخصية وتاريخه المرضي في كارت متابعة الحالة الصحية، حيث تتم المتابعة الطبية الدورية لحالته الصحية وإجراء المسحات المعملية لفيروس كورونا على فترات محددة، لحين سلبية نتائج تحاليله وتمام شفائه، وجاءت إرشادات العزل المنزلي كالآتي:

1ـ بقاء المريض طيلة فترة العزل بحجرته الخاصة والتي تمتد إلى 14 يومًا بعد انتهاء الأعراض، وتمتد فترة العزل للأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض إلى 14 يومًا أيضًا من يوم تأكيد الإصابة.

2ـ وجود أدوات شخصية لتناول الطعام مخصصة للمريض، وتناول الطعام بحجرة العزل.

3ـ وجود تهوية طبيعية وعدم استخدام مروحة السقف.

4ـ تحديد فرد واحد من الأشخاص الأصحاء (من غير المسنين، ولا الذين يعانون من أمراض مزمنة) يقدم الطعام للشخص المصاب، والمستلزمات الأخرى كالمطهرات والكمامات، ويضعها على باب المريض ويطرق الباب، ويتحرك من أمامه.

احتياطات الشخص المصاب قبل فتح باب الغرفة

يجب على الشخص المصاب قبل فتح باب حجرته عمل الاحتياطات التالية:

1ـ في حالة وجود حمام خاص بالمريض، يجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن نصف دقيقة، وفي حالة عدم وجود حمام خاص يتم فرك اليدين جيدًا بالكحول.

2ـ يرتدي المريض الكمامة ويأخذ الطعام ويعود لحجرته، مع مراعاة عدم الخروج من حجرته وفي حالة ضرورة الخروج للحمام المشترك يرتدي الكمامة.

3ـ عند جلوس المريض بحجرته وحده لا يشترط ارتداء الكمامة، وعند وجود بلل بالكمامة يقوم المريض بالتخلص منها بكيس مخصص لذلك، وكذلك الحال مع المناديل المستخدمة في الكحة والعطس ويتم تغيير الكمامة يومياً.

4ـ يجب غسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون لفترة لا تقل عن نصف دقيقة بعد دخول الحمام، ويراعى استمرار ذلك السلوك حتى بعد انتهاء فترة العزل المنزلي.

5ـ ضرورة الحضور للمستشفى التي تم تشخيصه بها أول مرة عند انتهاء فترة العزل المنزلي، وفي الموعد المقرر من قبل القائم بالمتابعة، لعمل المتابعة والتحاليل حتى التأكد من تمام الشفاء.

العزل المنزلي للأطفال

في حالة كان العزل المنزلي للأطفال، يُتبع الأتي:

1ـ يتولى أحد الوالدين أو الأهل الأصحاء والذين ليس لديهم أمراض مزمنة مرافقة الطفل في حجرة العزل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء الكمامة وتكرار غسل الأيدي.

2ـ ضرورة بقاء الشخص المصاب بغرفته طيلة فترة العزل، والحفاظ دائمًا على مسافة لا تقل عن مترين وارتداء الكمامة عند التعامل مع أي شخص، كما تمنع الزيارات أثناء فترة العزل، مع مراعاة تجنب المصافحة والتلامس مع الشخص المصاب أو إفرازاته.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعادت التذكير بإجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا من الحالات البسيطة، بعد توقيع الكشف على الحالة وتشخيصها بالمستشفى، والتي تتم من خلال تسليم المريض حقيبة مستلزمات وقائية وأدوية تشمل البروتوكول العلاجي سواء للكبار أو للأطفال، وذلك طبقًا لحالة المصاب وبروتوكول العلاج الذي يخضع له، إضافة إلى ترمومتر زئبقي لقياس درجة الحرارة، و"هاند جيل"، وكمامات طبية، إضافة إلى كارت متابعة الحالة الصحية.