المنوفية توزع 450 كرتونة مواد غذائية و2000 كمامة طبية علي أسر العزل المنزلى

فى إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالوقوف بجانب أسر العزل وتقديم كافة المساعدات والإحتياجات الضرورية اللازمة لهم لمواجهة أعباء الحياة فى ظل إنتشار فيروس كورونا .

وجه اليوم محافظ المنوفية بتوزيع 450 كرتونة مواد غذائية و2000كمامة طبية على أسر العزل المنزلى بقرى شنتنا الحجر وميت أم صالح بمركز بركة السبع

كما شدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية لمركزومدينة بركة السبع بضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن فض الأسواق والإلتزام بكافة التعليمات للحد من إنتشار العدوى بين المواطنين ،مؤكداً علي توفير كافة الإحتياجات والمتطلبات الأساسية لهم ..

ومن جانبة أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببركة السبع على أن أسر العزل أعربوا عن شكرهم بهذه اللفتة الطيبة من محافظ المنوفية وحرصة على مد يد العون لهم فى هذه الأزمة

هذا وقد ناشد محافظ المنوفية الأهالي بضرورة الإلتزام بمنازلهم ومنع الإختلاط والبعد عن التجمعات حفاظاً علي سلامتهم وضرورة الوقوف مع الدولة صفا واحدا لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، مؤكداً علي أن الدولة تسعى جاهدة فى توفير كافة أوجه الدعم للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد .