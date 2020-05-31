أعلنت مديرية الصحة بالغربية، عن وفاة شقيقة رئيس جامعة طنطا إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد بمستشفى عزل كفر الزيات، عن عمر يناهز 70 عاما. وأنه جار حاليا تجهيز سيارة إسعاف لنقل المتوفية وفريق من الطب الوقائي ومكافحة العدوى لإجراء مراسم دفن الجثمان.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا عن إصابة شقيقته بفيروس كورونا المستجد ووضعها داخل العناية المركزة، جاء ذلك خلال زيارة أسرة الممرضة ابتسام العمروسي، شهيدة الجيش الأبيض، وتسليمها هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر، موضحاً أن فيروس كورونا، لا يميز بين صغير أو كبير. وأصدرت جامعة طنطا بيان صحفي، تنعي فيه وفاة شقيقة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.