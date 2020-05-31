تسجيل صوتي.. أول رسالة لرجاء الجداوي من داخل العزل: خافوا.. الموضوع صعب

طمأنت الفنانة رجاء الجداوي، جماهيرها على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، موجهة رسالة إلى الشعب المصري من داخل الحجر الصحي.

وقالت رجاء الجداوي، في رسالة صوتية أرستلها للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وحصلت "الوطن" عليها: "أنا الحمد لله صحتي اتحسنت الحمد لله، هو بس نفسي شوية قصير شوية عشان كدة مابقدرش أتكلم كتير".

وأضافت الفنانة من داخل مقر العزل الصحي: "لكن الحمد لله على كل شيء، أنا بطمن الناس، الدولة عاملة حاجة عظيمة جدا جدا، ويا ريت الناس تخاف عشان من خاف سلم".

وتابعت: "لازم يعرفوا إن الموضوع صعب أوي، وإن العلاج مكلف أوي على الدولة، ومع زيادة الحالات ممكن الدولة اقتصاديًا بعد كدة ماتقدرش توفر العلاج".

واختتمت: "خافوا الموضوع صعب أوي أوي، وشكرًا لكل من سأل عني ودعالي، ألف شكر".

وكانت رجاء الجداوي نقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، في الساعات الأولى صباح يوم الأحد الماضي، حيث تأكدت إصابتها بفيروس كورونا عقب خضوعها لمسحة إثر ارتفاع شديد في درجة حرارتها.

وكان مصدر مقرب من الفنانة القديرة، أكد أنها مازالت في غرفة عزلة عادية، ولم تُنقل على أي أجهزة، وأن درجة حرارتها ما زالت غير مستقرة.