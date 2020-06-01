لجنة طوارئ "المحامين": سجلنا حالتي إصابة جديدة بكورونا و14 اشتباه

استقبلت النقابة العامة للمحامين بمقرها، بالأمس، عددا من الأعضاء وأقاربهم لاستخراج خطابات العلاج لعمل التحاليل والأشاعات اللازمة لاستبيان حالتهم الصحية.

وأكد النقابة في بيان، أنه تم استخراج 954 خطاب علاج، وأن عدد الخطابات الخاصة بالتحاليل والأشعة 43 و911 خطاب علاج متنوعة.

وتلقت لجنة طوارئ مكافحة فيرس كورونا، بالأمس، 16 بلاغاً من خلال الهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة من أعضاء المجلس والتي حوت على عدم وجود حالات وفاة وأن عدد الحالات المصابة اثنان، وأن عدد حالات المشتبه في إصابتها 14 وأن بالنسبة للحالات المصابة هي لمحاميين مصابين وموجودين في الحجر المنزلي ويرغبون في توفير العلاج، لافتة إلى أنه تم التواصل مع الجهات المعنية وجارٍ استلام العلاج.

وبالنسبة للحالات المشتبة في إصابتها أكدت اللجنة أنه تم استخراج خطابات العلاج لهم اليوم والبعض الآخر تم إخطارهم بسرعة التوجه إلى مقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لاستلام خطابات العلاج وعمل التحاليل اللازمة حتى يتسنى للجنة التحرك وفقاً للنتائج النهائية .

وأضافت اللجنة: "عليه نوجه عناية الزملاء أنه تم التعاقد مع مستشفى جامعة عين شمس التخصصي لعمل تحاليل مجموعة كورونا بدلاً من المسحة طبقاً لبروتوكولات العلاج الجديدة لوزارة الصحة، بتكلفة ١٥٧١ جنيه للمجوعة كاملة يتحمل الزميل ٢٥٪؜ من قيمتها فقط و على الزملاء المشتبه في إصابتهم والذين يصعب عليهم أرسال أحد أقاربهم إلى مقر النقابة العامة لإستخراج خطابات العلاج إرسال صورة البطاقة العلاجية عبر تطبيق الواتس اب لأرقام السادة الزملاء الاتية ( ٠١٠٢٣٤٢٦٥٨٠ ، ٠١١٢٠٢١٢٢٥٠ ، ٠١٠٠٢٥٩٠٨٠٢ ) وسيتم التنسيق على كيفية تسليمهاوشددت نقابة المحامين أنه لن يسمح بدخول مقر النقابة العامة والفرعيات لإستلام خطابات العلاج إلا بعد إتخاذ الإجراءات الوقائية الإحترازية اللازمة من أرتداء الكمامة الطبية وقفاز اليد .