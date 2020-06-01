"زاد الطلب عليها قلت أكسب".. اعترافات موظف يبيع الكمامات بسعر مرتفع

"عرفت طريق حد بيبيعها بسعر رخيص جبت كمية وقلت أبيعهم وأكسب فيهم خصوصا إن بقى في غرامة للي مش هيلبسها والطلب زايد عليها".. بهذه الكلمات اعترف موظف تم ضبطه وبحوزته كمية من الكمامات حاول بيعها بسعر أزيد من السعر الرسمي لها، استغلالا لقرار توقيع غرامة على عدم ارتدائها.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس موظف لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطه وبحوزته 2000 كمامة حاول بيعها في السوق السوداء بأسعار أزيد من السعر الرسمي لها استغلالا لأزمة كورونا.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة، بحيازته الكمامات بغرض بيعها في السوق السوداء، مستغلا تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وزيادة الطلب على الكمامات لضرورة ارتدائها في المصالح الحكومية والمواصلات العامة للوقاية من فيروس كورونا.