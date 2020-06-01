أشرف زكي عن جنازة حسن حسني: "محدش وصي علينا.. ومشاعرنا تجاهه أكبر من أي شيء"

أعرب الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن استيائه جراء الانتقادات التي تعرض لها الفنانين، بسبب غيابهم عن جنازة الفنان الراحل حسن حسني.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمة برنامج "من مصر"، على قناة "CBC": "أعزي مصر والعالم العربي، والراحل حسن حسني كان أستاذ الأساتذة وأستاذ كل الأجيال، لسنا في موقع دفاع ومحدش واصي علينا، ومحدش له علاقة".

وأضاف: "مشاعرنا تجاه كبير العيلة هو يعلمها جيدًا، وكرمناه من منذ أشهر في نقابة المهن التمثيلية، وشكرناه على مشواره الفني".

وتابع: "الأسرة حرة في موعد الدفن، لكن متعودين إنه بيبقى بعد صلاة الضهر، وهم أخدوا القرار بسرعة، ومن الساعة 3 الفجر للساعة 10 الصبح مكنش في مساحة إن الناس تيجي".

وواصل: "الفنانون مغابوش، من فضلك محدش وصي علينا، مشاعرنا تجاه كبيرنا حسن حسني أكبر من أي شيء، الوسط الفني يبكي بالدموع على حسن حسني، إنما واحد قاعد على الكي بورد بتاعه بيكتب لن أسمح بده".

وأتم: "إحنا اكبر وسط فيه انتماء، وكلنا على قلب رجل واحد، ولو الدفنة اتأخرت ساعتين تلاتة كنت هتلاقي الوسط كله في الدفن".