تمثال حسن حسني يعود للظهور بعد رحيله.. ومصممه: أقل تكريم له

قبل عدة أشهر من وفاة الفنان حسن حسنى، قدم النحَّات الشاب محمود فؤاد تمثالاً للفنان الراحل تقديراً لما قدمه من أعمال خالدة أثْرَت الدراما المصرية السينمائية والتليفزيونية، وبعد وفاته تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور التمثال كشاهد على إبداعاته.

وعبَّر "فؤاد" عن حزنه الشديد لرحيل "حسنى": "لما قررت أعمل التمثال كنت شايف إن الفنان حسن حسنى لم ينَل حظه من التكريم، فعملت التمثال تكريم له، خاصة أنه قال كلمة مؤثرة فى إحدى مرات التكريم القليلة التى حصل عليها، ووقتها نشرت صور التمثال على مواقع التواصل الاجتماعى، وانتشر بشكل كبير، فلقيت الفنان حسن حسنى بيتصل بيّا، وبالفعل اتقابلنا، وأهديت له التمثال النصفى اللى صممته من الفايبر، وكان سعيد به جداً، وبعدها تكررت بينا اللقاءات، كما صممت له مجموعة أخرى من الأعمال النحتية بناء على طلبه، منها تماثيل صغيرة وعمل نحتى بارز".

استغرق تنفيذ التمثال نحو 7 أيام، وبقى لدى "فؤاد" نحو 4 أشهر إلى أن اتصل به "حسنى"، فقام بصبه وتلوينه باللون النحاسى وإهدائه للفنان الراحل: "هو ممثل راسخ ورصين يزن طاقته وموهبته بميزان الدهب الحساس، يؤدى بالقدر المطلوب منه، لكنه حين يتاح له المجال وتتسع المساحة له تظهر موهبته الأكبر وقدراته الفنية العالية مثلما تألق مع إنعام محمد علي في دور الشيخ إبراهيم والد أم كلثوم، فكان أحد نجوم المسلسل وأعمدة نجاحه، الله يرحمه إنسان طيب وفنان قدير".