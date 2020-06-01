محمد كريم من لوس أنجلوس: "كورونا وزلزال وحظر تجول.. 2020 عايزه إيه؟"

أبدى الفنان محمد كريم، تعجبه من الظروف التي مر بها في الفترة الأخيرة في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، مازحًا: "أنا مش عارف 2020 عاوزة إيه وأخرتها إيه؟"، فكشف عن كيف تسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في توقف تحضيرات تصوير فيلمه الجديد وتوقف العمل في هوليوود، بعد عودته من العروض الخاصة لفيلم A Score to Settle.

وأضاف "كريم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن شركات التأمين وضعت قيود على سير العمل، ولأن استئناف التصوير في وقت قريب كان واردا، أمضي فترة الحجر الصحي هناك، "بعدها كل هوليوود اتقفلت لأن شركات التأمين لازم تأمن على كل الممثلين".

وتابع: "كلنا كنا سعدنا أن لوس أنجلوس أعلنت أن الدنيا هتفتح، لسه بنفرح فى أول يوم بدأ حظر التجول، وقبلها كان فيه زلزال، دلوقتى بدأ حظر تجول وبدأ الجيش ينزل، لأن الحادث صعب واتقبض على الضابط اللى قتل المواطن"، مردفاً: "اتعمل حظر تجول من 8 مساء إلى 6 صباحا".

وواصل: " المتظاهرين ظهروا فجأة في أهم المناطق كبيفرلي هيلز، وويست هوليوود، ويبدو أن مشاغبين دخلوا بينهم، وحدثت أعمال شغب وسرقة وحرق للمحلات، فتم فرض حظر التجوال، وبدأ نزول الجيش للشوارع".