لميس الحديدي لمحمد رمضان: عيب عليك.. عشان تبقى نمبر وان لازم تكون قدوة

استنكرت الإعلامية لميس الحديدي، احتفال الفنان محمد رمضان بزفاف شقيقته رغم تحذيرات الدولة من الزحام والتكدس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحة أن رمضان ظهر في عدة صور وفيديوهات من الحفل وهو يحضن ويُقبل عددًا كبيرًا من الحضور دون أي مراعاة لإجراءات مجابهة كورونا، "عيب عليك، عشان تبقى نمبر وان لازم تراعي الناس وتراعي إجراءات الدولة، لازم تكون قدوة".

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة " العربية الحدث"، أنها تُحب محمد رمضان فنيًا كونه ممثلا جيدا، كما أنه محبوب من الكثيرين، موجهة رسالة له "دايما بتقول على نفسك نمبر وان وتردد دايمًا مصطح (ثقة في الله نجاح) لكن الثقة في الله تكون مع الضوابط ومراعاة الناس واحترامهم"، واصفة إقامة الحفل من الأساس بأنه أمر خاطئ، "رمضان كان بيبوس ويحضن الناس بدون تباعد أو كمامات، ده مشهد مرعب".

وتساءلت الإعلامية، عن الرسالة التي يرغب محمد رمضان في توصيلها إلى جمهوره من خلال إقامته حفل زفاف لشقيقته، قائلة: "عاوز تقول يعني للناس امشوا من غير كمامات؟ ولا عاوز تقولهم خالفوا تعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية"، موضحة أن رمضان يعلم تمام العلم أن الدولة ساندته كثيرًا في إنتاج أفلامه ومسلسلاته، كما أنه يعلم أنه الأعلى أجرًا، فلماذا يُخالف تعليمات الدولة؟.