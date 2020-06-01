محمد كريم عن كورونا: "لو كنت في مصر هساهم بمستشفى الدمرداش.. أنا طبيب"

تحدث الفنان محمد كريم، عن تفاصيل تعايشه في حظر التجوال في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن أول أسبوعين من انتشار الفيروس "محدش عرف حد"، على حد وصفه، "محدش طلع من البلكونة حتى، كلنا كنا مرعوبين"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "كريم"، أنه كان ينزل من المنزل كل ثلاثة أسابيع من أجل شراء المستلزمات الخاصة به والمنتجات من السوبر ماركت ويقوم بتخزينها "لو لاقيناها أصلا"، فرد أديب ساخرًا: "إيه ده.. انتوا مكنش عندكم الحاجة متوفرة في السوبر ماركت، معندكمش زينا 40 نوع جنبة برميلي، كنت بتلاقي الكمامة ولا لا؟".

وأكد الفنان، أن فيروس كورونا جديد على العالم أجمع، كما أنه سعيد للغاية بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمجابهة الفيروس منذ بداية الأزمة، "بصراحة كنت أتمنى أكون في مصر، كنت أشارك على طول وأنزل مستشفى الدمرداش وأساهم معاهم، أنا خريج كلية طب جامعة عين شمس، دفعتي كلهم ساهموا ولو كنت موجود كنت نزلت معاهم فورًا أساهم معاهم".

وتابع: "أنا شايف إن الجيش عمل حاجة جميلة ومستشفيات ميدانية من بدري، والسعودية عاملة حاجة جميلة، نتمنى أن الموضوع ده يعدي على خير".