"مياه سوهاج" تستعد للتعايش مع كورونا بـ12 بوابة تعقيم

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم الانتهاء من الاستعداد اللازمة ووضع كافة الاجراءات الاحترازية خلال الفترة القادمة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بدري، أنه تم شراء 10 بوابات تعقيم إلكترونية بالإضافة لتصنيع بواباتي لتعقيم جميع المترددين على جميع أفرع الشركة كما تم شراء واقي وجه لجميع العاملين المتعاملين مع الجمهور من مسؤولي خدمة العملاء والخزن والمحصلين والقراء وأفراد الأمن.

كما تم شراء أجهزة قياس الحرارة عن بعد لقياس حرارة جميع المترددين على الشركة وتوفير الكمامات لجميع العاملين بالشركة وكحول إيثيلى تركيز 70% بمراكز خدمة العملاء ومداخل مقرات الديوان العام وأفرع الشركة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه تم وضع عدد من الإجراءات الاحترازية والتي تتمثل في منع دخول جميع العاملين والمترددين على الشركة بدون كمامة والتشديد على استخدام مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين بالشركة والتشديد في تطبيق التباعد بين العاملين والاستخدام الشخصي لأدوات تناول المشروبات والمأكولات.

وأكد رئيس الشركة، على المتابعة الدقيقة للعاملين وحالتهم الصحية والتطهير الدوري لكافة مواقع العمل والسيارات وحظر انتقال العاملين بين مواقع العمل الا في اضيق الحدود وباقل عدد ممكن وتنظيم دخول الجمهور لمراكز خدمة العملاء والابلاغ الفوري عند ظهور أي حالات إيجابية بمواقع العمل.