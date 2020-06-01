محافظ الشرقية: تحرير أكثر من 170 مخالفة عدم ارتداء الكمامات

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة قامت بتحرير أكثر من 170 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات لسائقي الميكروباصات، وتم دفع الغرامة من قبل السائقين، وسحب التراخيص من غير الملتزمين.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح" والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحافظة تقوم بتطبيق كافة الإجراءات على السيارات والميكروباصات بشكل دوري، موضحا أنه قد تم أيضا تعقيم الأتوبيسات والعربات بداخل المصانع في المحافظة: "الكمامة بقى موضوع رئيسي مش اختياري".

وأكد، المحافظ، أن حركة العمالة بداخل المصانع هي الأخطر في نقل العدوى ونشرها على مستوى المحافظات كافة: "ممكن يبقى مصدر نشر عدوى كبير"، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتوفير الكمامات بداخل المواقف بسعر 2 جنيها فقط.

وتابع: "تعداد السكان في المحافظة كبير وعندنا حوالي 300 سوق بين عشوائي ورسمي ويومي وأسبوعي، والأسواق الرسمية تم إيقافها تماما، والأسواق العشوائيه هي المشكلة اللي بتقابلنا وبنسيطر عليها في أغلب الأحيان".