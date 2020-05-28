بالأسماء.. إصابة سائق و16 عاملة زراعية في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيبت 16 فتاة من العاملات في الأراضي الزراعية بالبحيرة، كما أصيب سائق ميكروباص، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة تقل عمالة زراعية بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي، دائرة مركز أبو حمص.

وكانت شرطة النجدة بالبحيرة، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية، أمام قرية دسونس الحلفاية بدائرة مركز أبو حمص، ووجود مصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

وتبين لمأمور مركز أبو حمص انقلاب سيارة ميكروباص قيادة: "مبروك جمعة محمود" 40 سنة على جانب الطريق، أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة و16 من مستقليها وجميعهم فتيات وهن: إيمان محمد جمعة 17 سنة، روان محمد جمعة 18 سنة، نورا صبري جابر 18 سنة، أسماء مجدي 14 عاما، منة الله سامح محمد 16 سنة، ونورهان حسين عبدالحميد 15 سنة، نادية محمد عبد الحليم 17 سنة، وإيمان حسين عبد الحليم 18 سنة.

وكذا، إصابة كل من "سماح حامد عبد الحليم 18 سنة، منار خالد حامد 17 سنة، أمل محمود السيد 13 سنة، رحمة محمود محمد 16 سنة، هاجر بدر سعد 15 سنة، روضة أحمد سعد 18 سنة، رحمة سعيد على 16 سنة، ورانيا سعيد على 18 سنة، وجميعهن مصابات بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، ومقيمات بمركز أبو حمص.

جرى نقلهن والسائق إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.